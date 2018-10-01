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Достиг дна: в Чехове в центре города утонул автомобиль

Егор Левин
17:27 01.10.2018
На кадрах видео запечатлен момент, когда машина практически полностью скрылась под водой, а водитель пытается выбраться на берег.
Видео: Настоящий Чехов Вид / VK

В центре подмосковного Чехова в пруду прямо напротив администрации городского округа утонул автомобиль.

Видео опубликовано в социальной сети «Вконтакте». На нем запечатлен момент, когда автомобиль уже практически полностью утонул в воде, а водитель пытается выбраться на берег.

Очевидцы спрашивают, был ли он один в автомобиле, чтобы помочь в случае необходимости. Водитель ответил, что больше никого в машине нет.

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