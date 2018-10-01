Ученые раскрыли личность женщины из железного гроба в Нью-Йорке

Ученые смогли установить личность женщины, найденной в железном гробу во время археологических раскопок в Нью-Йорке. Ей оказалась темнокожая американка, погибшая от оспы в 1851-м году.

Как сообщает New York Post, железный гроб с телом женщины был найден в районе Куинс в 2011 году. Его нашли рабочие. Сперва они заявили в полицию, решив, что речь идет о совершенном недавно убийстве. Однако позже выяснилось, что захоронению более 150 лет.

Около семи лет личность женщины оставалась неизвестной. Однако теперь ученые смогли выяснить, кем была похороненная в железном гробу афроамериканка. Ее звали Марта Петерсон, она работала на одного из основателей похоронной конторы Fisk & Raymond.

Тело умершей от оспы Марты погребли на территории церкви в оригинальном железном гробе именно этой компании. В этой связи тело и посмертные одеяния женщины хорошо сохранились, позволив ученым провести множество исследований.