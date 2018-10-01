Теперь второй срок гарантирован: в Сети высмеяли «случайный» визит Порошенко на свадьбу

В Сети высмеяли видеоролик, на котором украинский президент Петр Порошенко якобы случайно оказался на свадьбе двух харьковчан.

На кадрах видно, как он радуется вместе с новобрачными и обнимает ребенка, после чего с улыбкой покидает торжество. В подписи к видео значится «Гуляют свадьбу в Харькове, мимо едет кортеж, останавливается, из него выходит Порошенко и поздравляет молодоженов. Все в шоке!».

Однако, пользователи Сети оказались не лыком шиты и сразу же распознали постановку. Один из них написал, что такая постановка ни к чему, и «лучше бы раздали людям денег – кидали бы монеты из окна кортежа». Еще один емко описал случившееся словосочетанием «Выборы скоро».

«Это была постановка. Знакомый стоял заранее с фотоаппаратом, рядом еще пару фотографов, кортеж ровно на повороте встал. Полиция заранее преградила участок в начале Сумской», — пишут в Сети.

Напомним, ранее один из поступков Петра Порошенко вызвал негодование у всех жителей Украины. Находясь с визитом в США, он посетил Военно-морскую академию и опустился на колени на могиле американского сенатора Джона Маккейна.