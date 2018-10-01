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Вы сделаете полезное дело для души: Оксана Федорова призвала пожертвовать на Главный храм ВС РФ

Вадим Иванов
18:10 01.10.2018
Храм появится в Подмосковье в парке «Патриот». Курированием вопросов его строительства занимается специально созданный благотворительный фонд «Воскресение».

В Московской области по инициативе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу появится Главный храм ВС РФ. Его планируется возвести на территории парка «Патриот».

Было решено, что храм будет строиться исключительно на добровольные пожертвования, а идею о появлении главного для российской армии храма поддержали многие известные личности, среди которых и телеведущая Оксана Федорова.

«Друзья, совсем недавно министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил о строительстве Главного храма Вооруженных Сил в честь Вознесения Христова. Эта идея получила благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Свое небольшое пожертвование вы можете внести в специально созданный для этого благотворительный фонд "Воскресение". Таким образом, вы сделаете полезное дело для своей души.

И очень символично, что храм планируется построить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. И вся ее история отразится в стенах ее прекрасного храма, который станет просветительским центром для военнослужащих и всех православных христиан. Давайте вместе сделаем доброе дело!», - призвала она.

Реквизиты для внесения добровольного пожертвования на строительство храма можно найти по этой ссылке.

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