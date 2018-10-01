Запущенные по Сирии иранские ракеты упали в районе Керманшаха: видео последствий

Иранские военные нанесли ракетный удар по объектам террористов на территории Сирии, расположенным на восточном берегу реки Евфрат. Для атаки возмездия Иран использовал баллистические ракеты.

По данным паблика Directorate 4, две запущенные баллистические ракеты «Киям» упали на территории Ирана неподалеку от населенного пункта Керманшах. Последствия их падения запечатлены на видео, сделанном очевидцами.

В результате падения ракет пострадавших нет, снаряды упали на фермы неподалеку от Керманшаха. Судя по видео, они вызвали пожар.

Ранее сообщалось, что Иран ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе на территории Сирии. Информации о точном месте удара и количестве убитых боевиков не сообщается. Теракт на параде, ответом на который стал ракетный удар, состоялся 22 сентября. В ходе атаки террористы убили 29 человек и ранили более 60.