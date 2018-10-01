В Баку поезд протаранил автобус, полный пассажиров

В Баку пассажирский автобус попал под грузовой поезд. Больше 30 человек получили травмы, погиб ребенок.

На кадрах с места происшествия видно, что после столкновения автобус выехал за пределы переезда и встал параллельно составу. В момент аварии в автобусе находились 34 человека.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницы и клиники Баку. По сообщениям ТАСС, один из них, 13-летний школьник, скончался по дороге в больницу.

По предварительным данным, виновником трагедии стал водитель автобуса, принявший решение выехать на рельсы несмотря на то, что шлагбаумы с обеих сторон железнодорожных путей были закрыты.