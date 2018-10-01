В Крыму заработали первые блоки двух новых электростанций

В Крыму запустили первые блоки новых электростанций под Симферополем и Севастополем. Об этом заявил заместитель министра энергетики России Андрей Черезов в ходе соответствующего заседания.

Станции под названиями Таврическая и Балаклавская заработали в ночь на первое октября. Первый блок Таврической станции уже работает на полную мощность. Пуск блока второй ТЭС состоялся в восемь утра.

«500 МВт мощности сейчас Крым плюсом имеет кроме того, что передается по энергомосту. Соответственно, обязательства… перед потребителями выполнены», - цитирует РИА Новости заместителя энергетического ведомства РФ.

При этом Черезов отметил, что окончательный запуск станций в эксплуатацию еще не завершен, несмотря на выполнение обязательств перед потребителями электроэнергии. Перед тем, как станции выйдут на полные мощности, ведомству предстоит проделать серьезную работу совместно с собственниками и Ростехнадзором.

Ранее стало известно, что по Крымскому мосту запустили движение большегрузных автомобилей. Одним из первых запуск грузовиков проинспектировал кот по имени Мостик.