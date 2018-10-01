Смонтирована половина пролетов железнодорожной части Крымского моста

На сегодняшний день смонтирована ровно половина пролетов железнодорожной части Крымского моста. Они уложены на участках общей длиной в пять с половиной километров.

Как сообщили строители, работы идут как над морем, так и на суше, уже даже формируются пути. Первые составы должны отправиться по ним в декабре следующего года.

А по автомобильной части моста 1 октября поехали грузовики. За час в обоих направлениях проезжают примерно сто фур, ранее движение для них было ограничено.

Крымский мост является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. После открытия переправы в мае 2018 года ей воспользовались почти три миллиона водителей легковых машин.