Черкесский дрифт: лихачи на свадьбе парализовали центр города

Накануне в центре Черкесска отличись гости одной из проходящих свадеб. Лихач за рулем черной BMW и его напарник на серебристой целиком перекрыли проезжую часть, чтобы исполнить на ней несколько автопирэутов.

Ролик, на котором показаны «развлечения», быстро распространился в Сети. Однако, не вызвал у пользователей восхищения: жители Карачаево-Черкесской Республики осудили поступок земляков и назвали их хулиганами.

Многие отмечают, что устраивать такое на городской дороге нельзя, потому что это нарушает все возможные правила.

«Там же дети ходят и старики. У меня жена с коляской ходит гулять по этой дороге», — написал один из пользователей.

Другой задается вопросом, где в момент перекрытия находится полиция.

«Извините, конечно, но это даже не то что дурость, а дикость», — пишут в Сети.

Новость передает портал News-r. Подавляющее большинство увидевших ролик сошлись во мнении, что произошедшее недопустимо и «нет ничего хорошего» в том, чтобы «подвергать чужую жизнь опасности».