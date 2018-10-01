Кот Мостик проинспектировал запуск грузовиков по Крымскому мосту: видео

Кот по кличке Мостик самостоятельно проинспектировал движение грузового транспорта, которое открылось на Крымском мосту первого октября. Зверь сидел в кабине одного из первых грузовиков, которые тронулись по дорожному полотну.

Видеозапись с котом, который обозревает свои владения из кабины транспорта, предоставил инфоцентр «Крымский мост». Судя по реакции животного, поездка прошла хорошо. Кот грелся на солнце, сидя на торпедо грузовика, и наслаждался путешествием.

Первого октября было снято ограничение на движение грузовиков весом свыше 3,5 тонн по Крымскому мосту. Оно действовало на автомобильных подходах с обоих сторон. Всего за несколько дней до открытия движения перед мостом собралось несколько сотен фур.

Чтобы обеспечить проезд тяжелых грузовиков, на Крымском мосту организовали специальные досмотровые комплексы, оптимизировал разметку и схему движения на автоподходах. В следующем году ожидается открытия железнодорожной части моста.