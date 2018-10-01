Погудин назвал смерть Азнавура утратой культуры уникального пения
Шарль Азнавур был последний представитель великих шансонье
Фото: Michal Kamaryt, CTK, Globallookpress
Камерный певец Олег Погудин назвал личным горем смерть прославленного французского шансонье Шарля Азнавура. Своими эмоциями тенор поделился в комментарии «Звезде».
«Вы знаете, я могу сказать, что для меня это личное горе, потому что это последний представитель великих шансонье», - отметил он.
«Пока он был жив, та культура особенного пения, совершенно уникального и очень близкого, как ни поразительно, русскому слушателю, та культура была с нами непосредственно... А сейчас уходит в область воспоминаний, и это очень-очень горько...», - добавил Погудин.
Шарль Азнавур ушел из жизни 1 октября в возрасте 94 лет. После себя он оставил огромное наследие в виде более чем 1300 песен и 60 фильмов.