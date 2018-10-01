Голикова опровергла новость об изменениях в системе накопительной пенсии

Соцблок правительства России на данный момент пока не видел предложения подключать жителей страны к новой автоматической системе индивидуального пенсионного капитала без их согласия и не согласовывал его. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, нельзя сказать ничего конкретного до тех пор, пока не появится возможность ознакомиться с инициативой.

«Мы, как соцблок, законопроекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я бы посчитала преждевременным», — передают РИА Новости слова Голиковой.

Между тем, с 1 октября в России вступают в силу сразу несколько изменений в законодательстве, которые повлияют на жизнь граждан страны. Среди них обязательная отчетность работодателей о сотрудниках предпенсионного возраста, новые штрафы для компаний и чиновников и новые правила хранения данных.