Пленение смертоносного зверя: опубликовано видео поимки пумы в Подмосковье

В Подмосковье поймали агрессивную пуму, которая сбежала из элитного поселка неподалеку от Одинцово. Кадры пленения зверя размещены в социальных сетях очевидцами событий.

Судя по видеозаписи, перед поимкой к пуме применили тот или иной транквилизатор. Зверь выглядит вяло и не сопротивляется, когда его несут к клетке за шкирку, словно обычного кота. Судя по разговорам за кадром, животное будет приходить в себя от одного до трех часов. Его отправили в приют.

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлена смертельная схватка между сбежавшей из элитного поселка Грязи пумой и собакой в населенном пункте Козино Одинцовского района. Домашняя собака по имени Жуля явно проигрывала в схватке, хищник едва не перегрыз ей горло.