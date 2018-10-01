Тимошенко пообещала Порошенко скорый «политический конец»

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что действующей украинской власти вскоре придет конец. Сказала она это, обращаясь к партии «Блок Петра Порошенко» на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По мнению Тимошенко, «политический конец» власти нынешнего украинского лидера наступит через 6 месяцев. Таким заявлением она ответила на обвинения лидера фракции БПП Артура Герасимова, сказавшего, что Тимошенко «продвигает идеи Кремля». Основывался он на ее заявлении о желании ликвидировать «Нафтогаз Украины» в случае победы на президентских выборах. По его мнению, между этим и позицией о том, что «Кремль мечтает о ликвидации “Нафтогаза”, чтобы не платить вследствие проигрыша в Стокгольмском арбитраже», есть прямая параллель. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Вам, уважаемые друзья, через 6 месяцев (речь идет о президентских выборах – прим. ред.) – политический конец, и вам придется отвечать за каждое преступление, которое вы совершили против украинского народа», — заявила Тимошенко.

При этом, она подчеркнула, что 90% своего выступления Герасимов посвятил ей, а следовательно, «Порошенко определился, кто его главный оппонент на президентских выборах».

Ранее глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала ликвидировать «Нафтогаз» в случае своей победы на президентских выборах на Украине. Также она призвала не допустить продажи акций газотранспортной системы Украины, обвинив главу государства Петра Порошенко в попытке купить компанию через подставных лиц.