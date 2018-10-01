Скончался певец Шарль Азнавур

Французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает радиостанция RTL France со ссылкой на его пресс-атташе.

Причина смерти артиста пока не называется.

Шарль Азнавур является одним из самых известных эстрадных исполнителей, за свою долгую карьеру он создал свыше 1300 композиций. Диски с песнями шансонье разошлись тиражом, превышающим 200 миллионов экземпляров.

Кроме того, Азнавур снялся более чем в 60 фильмах, зачастую в качестве камео, и выпустил три автобиографии.