Конь в посудной лавке: в Париже животное ворвалось в кафе и распугало посетителей

Неизвестно по какой причине, но во французское кафе в понедельник утром ворвался конь. Он распугал всех посетителей, и, снося все на своем пути, проскакал из одного угла заведения в другой.

Как сообщается издание RTL, в ходе инцидента никто не пострадал. Удивительно, но животное, кажется, не причинило даже имуществу серьезного вреда – по крайней мере, витрины в кадре остались целыми.

В материале говорится, что примерно в километре от злосчастного заведения расположены конюшни, и скорее всего лошадь сбежала именно оттуда. Что могло так напугать или возмутить коня остается загадкой.