В Москве задержали экс-министра Украины за нападение на посольство РФ
Бывшего главу министерства транспорта Украины задержали в Басманном районе Москвы.
Фото: Pravda.com.ua
В Москве задержан экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, который напал в 2014 году на российское посольство в Киеве.
Как сообщает АГН «Москва», бывшего главу министерства транспорта Украины задержали в Басманном районе российской столицы.
Рудьковский занимал пост главы министерства транспорта и связи Украины в 2006-2007 годах. Во время беспорядков в 2014 году в Киеве он бросил камень в здание дипмиссии.
В России следователи завели уголовное дело «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой» и объявили бывшего чиновника в федеральный розыск. Басманный суд Москвы арестовал Рудьковского заочно.