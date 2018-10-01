В Москве задержали экс-министра Украины за нападение на посольство РФ

В Москве задержан экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, который напал в 2014 году на российское посольство в Киеве.

Как сообщает АГН «Москва», бывшего главу министерства транспорта Украины задержали в Басманном районе российской столицы.

Рудьковский занимал пост главы министерства транспорта и связи Украины в 2006-2007 годах. Во время беспорядков в 2014 году в Киеве он бросил камень в здание дипмиссии.

В России следователи завели уголовное дело «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой» и объявили бывшего чиновника в федеральный розыск. Басманный суд Москвы арестовал Рудьковского заочно.