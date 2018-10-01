Марину Хлебникову госпитализировали после трагической смерти мужа

Российская певица Марина Хлебникова попала в больницу после того, как обнаружила в московской квартире труп своего бывшего мужа Антона Логинова. Об этом сообщает издание «МК».

Отмечается, что на протяжении последнего года мужчина был сильно болен: он перенес инсульт, после чего ему требовалась постоянная поддержка. Поскольку бывшая супружеская пара осталась в хороших отношениях, несмотря на разрыв, Хлебникова приняла решение сама заботиться о бывшем муже. Мужчина переехал к певице вместе со своей кошкой. Однако через какое-то время домашнее животное погибло, и, как передает издание, Логинов стал «сам не свой».

В день трагедии Хлебникова отправилась по делам, а вернувшись, обнаружила бывшего мужа мертвым и прощальную записку неподалеку. В обращении мужчина признался бывшей жене в любви.

На пережитый стресс у Хлебниковой началась невротическая реакция и ее госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящий момент певица находится в стационаре.