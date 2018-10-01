Две маршрутки и три легковушки столкнулись на северо-западе Москвы

Крупное ДТП произошло днем 1 октября на северо-западе Москвы: на перекрестке улиц Свободы и Планерная столкнулись сразу пять транспортных средств.

Как сообщили «Звезде» в столичном управлении ГИБДД, в аварии участвовали два маршрутных автобуса и три легковых автомобиля. По предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили четыре человека.

Причина ДТП в настоящее время устанавливается.