Две маршрутки и три легковушки столкнулись на северо-западе Москвы
Крупная авария случилась на пересечении улиц Свободы и Планерная.
Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Видео: Пресс-Хата/ Telegram
Крупное ДТП произошло днем 1 октября на северо-западе Москвы: на перекрестке улиц Свободы и Планерная столкнулись сразу пять транспортных средств.
Как сообщили «Звезде» в столичном управлении ГИБДД, в аварии участвовали два маршрутных автобуса и три легковых автомобиля. По предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили четыре человека.
Причина ДТП в настоящее время устанавливается.