Шокирующие кадры: видео спасательной операции при посадке лайнера на воду в Микронезии

Авиакомпания Папуа-Новой Air Niugini, чей самолет совершил аварийную посадку на воду в Микронезии, заявила, что один из 36 пассажиров, которые находились на борту, считается пропавшим без вести.

Как сообщает CNN, по состоянию на 04.30 по московскому времени в понедельник спасатели не имеют возможность отчитаться о местонахождении одного пассажира.

Телеканал также опубликовал кадры спасательной операции.

Напомним, в пятницу утром самолет компании Air Niugini, который летел с острова Понпеи на остров Трук, совершил аварийную посадку на воду в Микронезии. По информации местных СМИ, самолет пытался сесть, но упал в воду примерно в 150 метрах от ВПП. На борту самолета находились 36 пассажиров и 11 членов экипажа. Отмечается, что все они прошли осмотр у медиков, информации о серьезных травмах не было.