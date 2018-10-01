Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

В Киеве заявили о захвате новых территорий в Донбассе с начала августа

Дарья Михалина
14:10 01.10.2018
В ДНР заявление Киева о взятии новых территорий назвали «сказкой».
В Киеве заявили о захвате новых территорий в Донбассе с начала августа
Фото: Минобороны Украины

На Украине заявили об увеличении полосы безопасности более чем на 10 квадратных километров в Донбассе. Об этом рассказал глава пресс-центра операции объеденных сил Вячеслав Петровский.

На осуществление этого, по слова Петровского, потребовалось около двух месяцев.

«Да, мы увеличили полосу безопасности более чем на 10 кв. км», - сообщил он в интервью «Обозревателю».

При этом Петровский отметил, что с начала операции украинская армия якобы заняла еще 15 квадратных километров земель.

Тем не менее, в оперативном командовании ДНР заявление главы ООС назвали «сказкой о фейковых победах».

«Мы позиции не сдавали, подразделения остаются там, где и были. О занятии каких территорий ведет речь украинская сторона непонятно», - приводит РИА Новости слова представителя командования ДНР.

По его мнению, украинское командование выдумало этот миф для поднятия духа у своих бойцов, а также присвоения себе новых званий.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.10.2018, 12:58
Нобелевскую премию по медицине присудили за новый метод лечения рака
Дата01.10.2018, 13:57
Повторные медкомиссии и научные роты: в чем особенности осеннего призыва-2018
Дата01.10.2018, 12:04
Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата01.10.2018, 10:41
«Изделие 80»: раскрыты подробности о двигателе ПАК ДА
Дата29.09.2018, 20:19
В джунглях Вьетнама нашли тело советского офицера, пропавшего полвека назад
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
14:10 В стране и мире
В Киеве заявили о захвате новых территорий в Донбассе с начала августа
23:29 В стране и мире
Жители ДНР выберут главу из восьми кандидатов
21:08 В стране и мире
В Горловке объявлен траур после гибели трех школьников при взрыве
20:30 В стране и мире
В СМИ появилось видео с моментом взрыва в Донецке, где погиб Захарченко
18:47 В стране и мире
Видео
Мы хотели просто погулять - раненый ребенок рассказал про смерть друзей при взрыве в Горловке
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:31 В стране и мире
Видео
Кот Мостик проинспектировал запуск грузовиков по Крымскому мосту: видео
15:30 В стране и мире
Голикова опровергла новость об изменениях в системе накопительной пенсии
15:01 В стране и мире
Скончался певец Шарль Азнавур
14:20 В стране и мире
Видео
Шокирующие кадры: видео спасательной операции при посадке лайнера на воду в Микронезии
12:04 Спорт
Видео
Акинфеев объявил о завершении выступлений за сборную России
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Учения «Восток-2018»
МВТФ «Армия-2018»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Пленение смертоносного зверя: опубликовано видео поимки пумы в Подмосковье
Видео
Конь в посудной лавке: в Париже животное ворвалось в кафе и распугало посетителей
Марину Хлебникову госпитализировали после трагической смерти мужа
Названы пять самых недолговечных автомобилей
Порошенко поблагодарил Путина в эфире американского телеканала
Видео
Провинившаяся собака в носках «отбыла наказание» в углу и умилила Сеть
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.