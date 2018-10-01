В Киеве заявили о захвате новых территорий в Донбассе с начала августа
На Украине заявили об увеличении полосы безопасности более чем на 10 квадратных километров в Донбассе. Об этом рассказал глава пресс-центра операции объеденных сил Вячеслав Петровский.
На осуществление этого, по слова Петровского, потребовалось около двух месяцев.
«Да, мы увеличили полосу безопасности более чем на 10 кв. км», - сообщил он в интервью «Обозревателю».
При этом Петровский отметил, что с начала операции украинская армия якобы заняла еще 15 квадратных километров земель.
Тем не менее, в оперативном командовании ДНР заявление главы ООС назвали «сказкой о фейковых победах».
«Мы позиции не сдавали, подразделения остаются там, где и были. О занятии каких территорий ведет речь украинская сторона непонятно», - приводит РИА Новости слова представителя командования ДНР.
По его мнению, украинское командование выдумало этот миф для поднятия духа у своих бойцов, а также присвоения себе новых званий.