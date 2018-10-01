Синоптики предупредили о похолодании и возвращении дождей в Москву

До конца текущей недели в Москве ожидается дождливая погода. Об этом «Звезде» рассказали в Московском Метеобюро.

Во вторник и в среду осадки будут кратковременные, разной интенсивности. К четвергу погода несколько ухудшится.

«Наиболее сильные дожди ожидаются в четверг, на целые сутки. Ближе всего центр циклона будет к столичному региону; потом мы будем находиться в тылу циклона», - заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, циклон пройдет через от Пскова через Вологду и пойдет далее на восток.

При этом несколько понизиться ночная температура: она будет составлять от 0 градусов до +5. Отмечается, что дневная температура останется практически неизменной – от 8 до 13 градусов выше нуля, что близко к климатической норме.