Синоптики предупредили о похолодании и возвращении дождей в Москву
До конца текущей недели в Москве ожидается дождливая погода. Об этом «Звезде» рассказали в Московском Метеобюро.
Во вторник и в среду осадки будут кратковременные, разной интенсивности. К четвергу погода несколько ухудшится.
«Наиболее сильные дожди ожидаются в четверг, на целые сутки. Ближе всего центр циклона будет к столичному региону; потом мы будем находиться в тылу циклона», - заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, циклон пройдет через от Пскова через Вологду и пойдет далее на восток.
При этом несколько понизиться ночная температура: она будет составлять от 0 градусов до +5. Отмечается, что дневная температура останется практически неизменной – от 8 до 13 градусов выше нуля, что близко к климатической норме.