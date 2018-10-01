В грузовом порту Иркутска произошел крупный пожар: видео
На месте пожара работали 26 человек личного состава и восемь единиц техники.
На территории грузового речного порта Иркутска в двухэтажном кирпичном производственном здании на площади 500 квадратных метров произошел пожар. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 10.35 по московскому времени возгорание было локализовано.
«В 11.20 московскому времени ликвидировано открытое горение», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в цехе производили пенопласт. На месте пожара работали 26 человек личного состава и восемь единиц техники.
Сейчас проводится проливка, а также разбор строительных конструкций.