В грузовом порту Иркутска произошел крупный пожар: видео

На территории грузового речного порта Иркутска в двухэтажном кирпичном производственном здании на площади 500 квадратных метров произошел пожар. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 10.35 по московскому времени возгорание было локализовано.

«В 11.20 московскому времени ликвидировано открытое горение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в цехе производили пенопласт. На месте пожара работали 26 человек личного состава и восемь единиц техники.

Сейчас проводится проливка, а также разбор строительных конструкций.