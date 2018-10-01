В MI6 рассказали о «сожалении» из-за «помощи» Путину в 2000 году
Экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав, возглавлявший службу в 1999-2004 годах, заявил о том, что жалеет, что посодействовал встрече, которая состоялась в 2000 году, Владимира Путина и действующего на тот момент премьера Великобритании Тони Блэра.
Он рассказал, что за какое-то время до встречи сотрудники КГБ попросили о помощи со стороны MI6.
«Сотрудник спросил, захочет ли Блэр посетить премьеру оперы Сергея Прокофьева "Война и мир" в Мариинском театре в Санкт-Петербурге вместе с Путиным», - передает слова Дирлава Times.
Спустя некоторое время Блэр принял предложение российской стороны, посчитав эту возможность интересной и уникальной. Однако позднее, по словам Дирлава, в Лондоне «сильно пожалели», о своем решении «укрепить» репутацию Путина.
При этом Дирлав подчеркнул, что в тот момент отношения между Россией и Великобританией были крайне хорошие, однако спустя пару лет они начали ухудшаться.
Комментируя заявление Дирлава, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удивлен тому факту, что британская разведка дает разрешение своим премьерам посещать те или иные мероприятия.
«Мы не знали, что MI6 дает разрешения премьер-министрам на проведение того или иного мероприятия. Это новая информация. В остальном, наверное, это не повод для наших комментариев», - заявил он в разговоре с журналистами.