Нобелевскую премию по медицине присудили за новый метод лечения рака

Нобелевская премия по медицине и физиологии в этом году присуждена ученым Джеймсу Аллисону и Тасуко Хонджо за новый метод иммунотерапии рака. Об этом сообщил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте. Смысл этой терапии заключается в ингибировании негативных иммунных реакций.

«Рак ежегодно убивает миллионы людей, и это – один из самых главных вызовов всему человечеству. Стимулируя способность нашей нервной системы разрушать зараженные клетки, ученые смогли создать абсолютно новый метод лечения рака», - говорится в официальном аккаунте Нобелевского комитета в Twitter.

Свою награду лауреаты получат по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий. Четыре награды будут вручены в Стокгольме, а премия мира, согласно воле Альфреда Нобеля, вручается в Осло.

Нобелевская премия по медицине и физиологии ежегодно присуждается за выдающиеся заслуги в области медицины или физиологии. Впервые она была вручена Эмилю Адольфу фон Берингу в 1901 году за создание противодифтерийной сыворотки.