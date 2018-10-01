С момента открытия по Крымскому мосту проехали почти 2,8 млн автомобилей

Около 2,8 миллиона автомобилистов проехали по Крымскому мосту с момента его открытия 16 мая 2018 года. Об этом заявили в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».

В сообщении говорится в общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались свыше 2,772 миллиона автомобилистов.

Отмечается, что в сентябре по мосту в обе стороны проехали более 484,3 тысяч автомобилей.

«В сентябре преобладало таманское направление: из Крыма в Краснодарский край по мосту проехали почти 260 тысяч автомобилей», - говорится в материале.

В прошедшем месяце среднесуточная интенсивность движения составила более 16 тысяч автомобилей, что на 40% ниже аналогичного показателя в августе и несколько выше трафика в июне, тогда он составлял 15,2 тысяч транспортных средств.

«Снижение интенсивности движения обусловлено завершением курортного сезона», - пояснили в пресс-службе.

Напомним, первого октября в 00:00 по московскому времени были сняты ограничения на движение грузовых машин весом более 3,5 тонн, которые действовали на автодорожных подходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и Крыма.

Автодорожная часть Крымского моста, который соединил полуостров и другие регионы России, открыли 15 мая с участием президента России Владимира Путина, движение транспорта по мосту стартовало 16 мая. На первом этапе мост открыли только для легковых автомобилей и автобусов, движение грузового транспорта до октября было запрещено.