Цены в Крыму на продукты снизятся с запуском поездов

Глава Крыма Сергей Аксенов полагает, что цены в регионе должны снизиться после запуска железнодорожного сообщения полуострова с материком. Он пообещал, что правительство будет следить за ценовой политикой после открытия грузового сообщения по Крымскому мосту.

Напомним, что на время высокого курортного сезона движение фур по Крымскому мосту ограничили и сняли только в ночь на 1 октября.

Аксенов рассказал, что железнодорожное сообщение – самый дешевый способ доставки продовольствия и товаров и цены после запуска поездов в Крым должны снизиться. Глава Крыма посетовал на то, что в регион до сих пор не зашли крупные игроки рынка, и из-за этого «появляется возможность для спекуляции». Помимо этого он обозначил, что у правительства нет серьезных рычагов воздействия на ценовую политику.

Грузовое движение по Крымскому мосту открылось 1 октября. Как сообщил корреспондент «Звезды», за первые восемь часов по мосту проехало свыше 700 большегрузов.

Железнодорожное сообщение с Крымом планируется запустить в конце 2019 года.