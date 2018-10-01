СМИ: Марина Хлебникова нашла мужа мертвым в московской квартире

Российская певица Марина Хлебникова нашла тело своего первого супруга в московской квартире.

Информация об обнаружении трупа в районе Северное Бутово, на улице Ратная, поступила в правоохранительные органы 30 сентября.

«Труп обнаружила певица М.Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом», - сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на собственный источник.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Около его тела также была найдена предсмертная записка.

Тело мужчины было доставлено в морг.

В настоящий момент по делу ведется расследование, выясняются все обстоятельства случившегося.