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СМИ: Марина Хлебникова нашла мужа мертвым в московской квартире

Дарья Михалина
11:50 01.10.2018
По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.
СМИ: Марина Хлебникова нашла мужа мертвым в московской квартире
Фото: Natalia Shakhanova ,Global Look Press

Российская певица Марина Хлебникова нашла тело своего первого супруга в московской квартире.

Информация об обнаружении трупа в районе Северное Бутово, на улице Ратная, поступила в правоохранительные органы 30 сентября.

«Труп обнаружила певица М.Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом», - сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на собственный источник.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Около его тела также была найдена предсмертная записка.

Тело мужчины было доставлено в морг.

В настоящий момент по делу ведется расследование, выясняются все обстоятельства случившегося.

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