СМИ: Марина Хлебникова нашла мужа мертвым в московской квартире
По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.
Фото: Natalia Shakhanova ,Global Look Press
Российская певица Марина Хлебникова нашла тело своего первого супруга в московской квартире.
Информация об обнаружении трупа в районе Северное Бутово, на улице Ратная, поступила в правоохранительные органы 30 сентября.
«Труп обнаружила певица М.Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом», - сообщает Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на собственный источник.
По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Около его тела также была найдена предсмертная записка.
Тело мужчины было доставлено в морг.
В настоящий момент по делу ведется расследование, выясняются все обстоятельства случившегося.