В Индонезии сель снес населенный пункт с двумя тысячами жителей

Еще две тысячи человек могли погибнуть из-за схода селевых потоков после землетрясения и вызванного им цунами на индонезийском острове Сулавеси. Об этом сообщает местная газета The Jakarta Post.

По ее данным, один из населенных пунктов оказался полностью накрыт грязевыми потоками. Связь с жителями города не установлена, также как и нет никакой информации об их жизни и здоровье.

Кроме того, вблизи располагаются еще несколько населенных пунктов, которые также значительно пострадали. Однако на настоящий момент спасатели не установили точное число жертв, так как связь со многими районами потеряна и получить информацию попросту невозможно.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,5 обрушилось на Сулавеси в пятницу, 28 сентября. Официально количество жертв из-за удара стихии превысило 1200 человек.

Ранее в Минюсте Индонезии заявили, что после сильного землетрясения порядка 1,2 тысяч заключенных осуществили побег из тюрем.