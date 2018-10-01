«Пробил дно»: возмутительные фотографии Макрона в компании чернокожих мужчин попали в Сеть

Резкой критике подвергли пользователи Сети и СМИ фотографии президента Франции Макрона с полураздетыми чернокожими людьми. Снимки были сделаны во время визита главы страны на остров Сен-Мартен, который пострадал от урагана «Ирма». Нужно отметить, что молодые люди на фотографиях не выглядят сильно бедствующими, зато всем своим видом демонстрируют пренебрежение и к президенту и, по сути, ко всем, кто будет просматривать эти фотографии.

При этом, некоторое время назад Макрон отчитал мальчика за неуважительное обращение к себе на официальной церемонии, указав ребенку на то, что его подобает называть «не Ману, а господин президент».

Зато никаких претензий к тем, кто ведет себя куда более развязано, почему-то президент не предъявил. Скандальные снимки опубликовал Sputnik Франция.

Полное презрение к протоколу на грани фола возмутило общественность.

«Почти ничего не осталось. Клочья вульгарности», - прокомментировал журналист Роберт Менард.

«Меня поражает, что Макрон не требовал от этих молодых людей, чтобы они были одеты надлежащим образом. Он – президент страны и должен быть принят с уважением», - написал в своем аккаунте в Twitter коллега Менарда Габриэль Робин.

«Мы пробили дно. Теперь я убежден в неспособности Макрона занимать пост президента», - подчеркнул в своем аккаунте адвокат Карим Учих.

Ураган «Ирма» сформировался над Атлантикой 30 августа 2017 года и бушевал почти две недели. Жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 134 человека, ущерб оценивается примерно в 60 млрд долларов.