Более тысячи заключенных сбежали из тюрем после землетрясения в Индонезии

Порядка 1,2 тысяч заключенных осуществили побег из тюрем после сильного землетрясения, произошедшего в Индонезии. Об этом рассказали в Минюсте страны.

Тем не менее, в ведомстве заявили, что преступники покинули свои камеры с целью спасти собственные жизни.

«Я уверен, что заключенные сбежали из-за страха пострадать от подземных толчков. Очевидно, что для них это вопрос жизни и смерти», - приводит агентство ТАСС заявление представителей министерства.

Так, по предоставленным данным, из тюрьмы регентства Дунгала побег осуществили сразу 343 человека, осужденные за преступления, связанные с наркотиками, еще около 100 заключенных покинули своих камеры в провинции Центральный Сулавеси.

Мощное землетрясение магнитудой 7,5 обрушилось на Сулавеси в пятницу, 28 сентября. Число жертв землетрясения и вызванного им цунами на индонезийском острове Сулавеси превысило 1200 человек. Еще около двух тысяч человек остаются под завалами.