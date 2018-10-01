Четыре камеры и вырез: раскрыты характеристики нового смартфона Huawei

На левантском рынке был представлен смартфон Huawei Y9 2019. Судя по всему, это международная версия засветившегося недавно в Сети Huawei Enjoy 9 Plus, который предназначен для Китая.

Диагональ экрана смартфона составляет 6,5 дюйма с широким вырезом, соотношение сторон - 19,5:9. Фронтальная и тыловая камеры у гаджета двойные, разрешение датчиков составляет 13 и 2 Мп, 16 и 2 Мп, соответственно. У обеих имеется функции улучшения фото на базе системы искусственного интеллекта. На задней панели расположен дактилоскопический датчик, сообщает издание iXBT.com.

Базируется Huawei Y9 2019 на однокристальной системе Kirin 710, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти. Емкость аккумулятора устройства составляет 4000 мА•ч. Кроме того, возможна быстрая зарядка смартфона. На гаджет установлена система Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2. Он имеет вес 173 грамма и размеры 162,4 х 77,1 х 8,05 мм.

В середине октября Huawei Y9 2019 станет доступен для покупки. Он предлагается в голубом, черном и градиентном корпусах. Цена смартфона пока не объявлена.