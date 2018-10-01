Иран нанес ракетный удар по террористам в Сирии

Иранские военные нанесли ракетный удар по организаторам теракта в Ахвазе и их объектам на восточном берегу Евфрата в Сирии.

Как сообщает иранское агентство Fars, баллистическая ракета среднего радиуса действия «Зульфикар» преодолела 750 километров и поразила организаторов теракта в Ахвазе, принадлежащих к «такфиристам» - членам террористической группировки запрещенной в России группировки ИГИЛ*. Информации о точном месте удара и количестве убитых боевиков не сообщается.

Напомним, теракт на параде, посвященному годовщине ирано-иракской войны в Ахвазе произошел 22 сентября. На мероприятии четверо мужчин начали стрельбу по зрителям и участникам парада. Двое нападавших были убиты, еще двое задержаны.

В результате теракта погибли 29 человек, более 60 были ранены. В причастности к атаке Иран обвинил «страны Персидского залива». По информации Reuters, ИГИЛ* взял на себя ответственность за теракт.

*ИГИЛ – организация, запрещенная на территории РФ.