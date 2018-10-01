СМИ: Минпромторг разрешит продажу пива ночью

Минпромторг РФ предложил снять запрет на продажу пива и пивных напитков в алюминиевых банках в ночное время. Об этом, ссылаясь на текст законопроекта ведомства с поправками к 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции», сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, изменения должны повысить спрос на продукцию алюминиевой отрасли, который резко упал после введенных США санкций.

«Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса», - говорится в пояснительной записке.

Помимо этого, исходя из текста законопроекта, Минпромторг РФ также планирует снять запрет на продажу, сидра, пуаре, медовухи в алюминиевых банках, произведенных в ЕАЭС, в киосках и ларьках.

Напомним, запрет на продажу алкоголя в нестационарной рознице и в ночное время вступил в силу в 2013 году. Ранее через эти точки реализовывалось около 20% пива.