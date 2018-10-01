Вертолет упал в реку в Иркутской области

Легкий многоцелевой вертолет Robinson потерпел крушение в Иркутской области. Борт упал в реку в районе населенного пункта Бодайбо.

Как сообщает региональное управление МЧС, ЧП произошло 1 октября около 12.25 по местному времени.

Мэр Бодайбо Евгений Юмашев сообщил «Звезде», что вертолет был найден на глубине. В ближайшее время на место происшествия должны прибыть водолазы.

По предварительной информации, озвученной представителем Иркутского областного центра медицины катастроф, жертвами инцидента стали два человека.