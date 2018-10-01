Названы лучшие китайские внедорожники на российском рынке

Автоэксперты составили топ-3 самых популярных на отечественном рынке внедорожников из Китая.

На первом месте рейтинга, составленного изданием «Автоновости дня», расположился Haval H9 с рамной конструкцией и системой полного привода, представленный в двух вариантах: с бензиновым турбомотором на 245 лошадиных сил или турбодизелем на 2.0 литра на 190 «лошадей».

Второе место досталось Geely Atlas, который также обладает системой полного привода и двумя моторами на выбор: 2,0-литровым на 139 лошадиных сил и 2,4-литровым на выдающим 149 лошадиных сил. Из недостатков специалисты указали лишь высокую стоимость внедорожника – более одного миллиона рублей.

Замыкает тройку лидеров Lifan X60. Специалисты отмечают интересный дизайн модели и его невысокую стоимость. Внедорожник имеет лишь передний природ и 1,8-литровый бензиновый мотор на 128 лошадиных сил.