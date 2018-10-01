За первые часы с момента открытия движения по Крымскому мосту проехали сотни большегрузов

На Крымском мосту 1 октября открылось движение грузового автотранспорта. Как сообщает корреспондент «Звезды», за первые восемь часов с моменты старта движения по мосту проехало свыше 700 большегрузов.

Чаще всего по мосту проезжали автопоезда, чей вес превышает 30 тонн. Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.

Открытию движения большегрузного транспорта по объекту предшествовало обустройство стационарных досмотровых комплексов. Кроме того, была изменена разметка моста и схема движения автомобилей на подходах к нему.

В 2019 году планируется осуществить запуск по Крымскому мосту и железнодорожного движения.