За первые часы с момента открытия движения по Крымскому мосту проехали сотни большегрузов
Чаще всего по мосту проезжали автопоезда, чей вес превышает 30 тонн, сообщает корреспондент «Звезды»
На Крымском мосту 1 октября открылось движение грузового автотранспорта. Как сообщает корреспондент «Звезды», за первые восемь часов с моменты старта движения по мосту проехало свыше 700 большегрузов.
Чаще всего по мосту проезжали автопоезда, чей вес превышает 30 тонн. Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.
Открытию движения большегрузного транспорта по объекту предшествовало обустройство стационарных досмотровых комплексов. Кроме того, была изменена разметка моста и схема движения автомобилей на подходах к нему.
В 2019 году планируется осуществить запуск по Крымскому мосту и железнодорожного движения.