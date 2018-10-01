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В Индонезии самолет совершил поразительную посадку на разрушенную стихией полосу: видео

Дарья Михалина
08:43 01.10.2018
На настоящий момент число жертв стихийного бедствия в стране превысило 1200 человек.

В Индонезии самолет, на борту которого находились сотрудники спасательных служб, был вынужден совершить посадку на сокращенной взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мутиара на острове Сулавеси.

Ранее, 28 сентября, власти города приняли решение закрыть аэропорт из-за образовавшихся на полосах глубоких трещин. На следующий день воздушная гавань возобновила работу, однако количество рейсов было значительно сокращено.

На публикуемом «Звездой» видеоролике, снятом из кабины пилота, видны последствия разбушевавшейся стихии.

Мощное землетрясение магнитудой 7,5 обрушилось на Сулавеси в пятницу, 28 сентября. После него последовало порядка 170 афтершоков. Более того, толчки вызвали волну цунами высотой до шести метров.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения и вызванном им цунами на индонезийском острове Сулавеси превысило 1200 человек. Количество человек, которые до сих пор находятся под завалами, может достигать до двух тысяч.

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