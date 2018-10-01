Южная Корея и КНДР начали разминирование демилитаризованной зоны

Военные Южной Кореи и КНДР с понедельника приступили к разминированию разделяющей их демилитаризованной зоны - протянувшейся с запада на восток полосы земли, ширина которой составляет четыре километра.

Как сообщает агентство Associated Press, ликвидация мин и неразорвавшихся боеприпасов ведется, в частности, для реализации договоренностей Севера и Юга страны на высшем уровне о совместном поиске останков военных, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов.

В минобороны Республики Корея заявили, что в демилитаризованной зоне может находиться десятки тысяч мин.

Первый этап предусматривает в течение двадцати дней разминирование «зоны совместной охраны» в пограничном пункте Пханмунджом, там весной проходили первые два раунда переговоров президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Также разминирование коснется уезда Чхорвон провинции Канвондо, где будет проводится поиск останков погибших.

По информации Yonhap, в Чхорвоне находятся останки около 500 военнослужащих, в том числе почти 300, которые воевали под флагом ООН. Работы по поиску останков будут вестись с 1 апреля по 31 октября следующего года.

Напомним, Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием соглашения о перемирии между воевавшими под флагом ООН войсками Соединенных Штатов и армией КНДР вместе с китайскими народными добровольцами. До этого США отвергали попытки Северной Кореи заключить договор о мире, пока в Сингапуре 12 июня американский президент Дональд Трамп не пообещал к этому стремиться на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.