Названы пять самых недолговечных автомобилей

Эксперты составили рейтинг автомобилей, которые быстрее остальных начинают ломаться.

На первом месте в списке машин, которые буквально начинают «рассыпаться» при небольшом пробеге и в возрасте до пяти лет стоит китайский Lifan X50. Эксперты издания «Актуальные новости» выделили у автомобиля поломки механических элементов салона и неполадки электроники уже на раннем этапе использования. При этом отмечается, что в России у бренда нет официальных сервисов.

На второй позиции из-за низкого качества материалов салона расположился Chevrolet Niva. По мнению экспертов, находиться во внедорожнике становится некомфортно уже через год после его приобретения.

Замыкает тройку лидеров антирейтинга Renault Duster, который начинает часто ломаться после пяти лет использования.

Помимо этого, в пятерку самых некачественных автомобилей вошли Chevrolet Cruze, а также Citroen C4 II.