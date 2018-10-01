Открыто движение грузовиков: кадры Крымского моста с высоты птичьего полета

Первого октября Крымский мост открылся для движения грузового транспорта, сообщает информационный центр «Крымский мост».

«Звезда» публикует кадры Крымского моста, снятые с коптера.

«Первого октября в 00:00 по московскому времени снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона», - сказано в сообщении информационного центра «Крымский мост».

Перед мостом за несколько дней до открытия движения собрались сотни фур. Ограничение движения грузовиков весом более 3,5 тонн было введено с момента открытия моста через Керченский пролив и действовало на автодорожных подходах с обеих сторон.

Запуск железнодорожного моста планируется в 2019 году.