Усманов заявил, что в России остался всего один олигарх

Российский предприниматель и миллиардер Алишер Усманов рассказал, что в настоящий момент в России остался лишь один олигарх. При этом бизнесмен отметил, что, по его мнению, к олигархам можно отнести лишь тех людей, которые получили бизнес от властей, заявив, что ему крайне не нравится этот термин.

Тем не менее, предприниматель не стал раскрывать имя последнего в стране олигарха.

«Олигарх - это человек, который все взял, не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился», - рассказал Усманов в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

Кроме того, бизнесмен охарактеризовал Романа Абрамовича и Олега Дерипаску как одних из самых талантливых людей в своей отрасли, однако добавил, что олигархами он их назвать не может.