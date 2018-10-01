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Усманов заявил, что в России остался всего один олигарх

Дарья Михалина
07:24 01.10.2018
Личность последнего в стране олигарха бизнесмен предпочел не раскрывать.
Усманов заявил, что в России остался всего один олигарх
Фото: Anna Sergeeva , ZUMAPRESS.com , Globallookpress

Российский предприниматель и миллиардер Алишер Усманов рассказал, что в настоящий момент в России остался лишь один олигарх. При этом бизнесмен отметил, что, по его мнению, к олигархам можно отнести лишь тех людей, которые получили бизнес от властей, заявив, что ему крайне не нравится этот термин.

Тем не менее, предприниматель не стал раскрывать имя последнего в стране олигарха.

«Олигарх - это человек, который все взял, не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился», - рассказал Усманов в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

Кроме того, бизнесмен охарактеризовал Романа Абрамовича и Олега Дерипаску как одних из самых талантливых людей в своей отрасли, однако добавил, что олигархами он их назвать не может.

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