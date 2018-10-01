Япония упростила визовый режим для российских туристов

Начиная с первого октября, в России вступает в силу смягчение визовых требований в отношении российских туристов. Изменения коснутся путешественников, посещающих страну по путевкам.

Отныне для въезда в Японию им необходимо будет лишь предоставить заграничный паспорт и анкету.

За последние два года это уже второе смягчение визового режима: первые изменения вступили в силу 1 января 2017 года, что заметно сказалось на увеличении туристического потока из России в Японию.

Об очередном смягчении визового режима для россиян президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорилась в сентябре на Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке.