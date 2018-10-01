Число жертв стихийного бедствия в Индонезии превысило 1200 человек

Число жертв землетрясения и вызванном им цунами на индонезийском острове Сулавеси превысило 1200 человек. Об этом заявил президент страны Джоко Видодо, сообщает The Straits Times.

Глава государства не назвал точную цифру погибших. По информации издания Jakarta Post, количество жертв, которые до сих пор находятся под завалами, может достигать 2 тысяч человек, но источник этой информации издание не указывает. В настоящее время не менее 16 тысяч человек в центральной части острова покинули свои дома.

Ранее сообщалось, что при землетрясении и цунами погибло 832 людей.

Напомним, утром 28 сентября произошло землетрясение магнитудой 6,1 у острова Сулавеси. Второй удар имел магнитуду 7,5. После него последовало несколько афтершоков, их общее число к воскресенью достигло 170. Толчки вызвали волну цунами высотой до 6 метров. Больше всего пострадал город Палу и населенные пункты вокруг него.