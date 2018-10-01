С наступлением октября в России начался осенний призыв в армию. Согласно указу Владимира Путина в этом году на срочную службу будут набраны 132,5 тысячи российских граждан от 18 до 27 лет. По сравнению с прошлым годом, число новобранцев снизилось – осенью 2017-го в армию призывали 152 тысячи россиян. Весною этого года служить в армию отправилось еще меньше молодых людей - 128 тысяч человек.

Как пояснили в Минобороны, это связано с увеличением числа военнослужащих, проходящих службу по контракту.

На сборных пунктах новобранцев традиционно обеспечивают горячим питанием, военной формой и несессерами. Призывники обязательно пройдут психологическое тестирование.