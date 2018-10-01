Украинская писательница призвала вытеснить русский язык из страны

Русский язык должен быть вытеснен из Украины с помощью «культурной волны», или «культурного натиска». Такое мнение озвучила в интервью местной прессе украинская писательница Лариса Ницой. По словам автора, «русскоязычный московский продукт» должен быть вытеснен «украинским продуктом».

«Такой украинский продукт сейчас готовится, он уже есть и продолжает развиваться», - заявила Ницой.

Удачным примером борьбы с русским языком писательница назвала Польшу. По ее словам, если раньше русская речь там звучала как на телевидении, так и на радио, то сейчас в публичном пространстве ее практически не слышно.

По словам Ницой, в процессе искоренения русского языка украинцы не применяют агрессивных методов. А то, как действуют власти страны, она считает «расширением границ украинской речи на законодательном уровне».

Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой, известная скандальными высказываниями в антироссийском и националистическом ключе, призвала украиноязычных студентов бойкотировать русский язык.

По словам Ницой, учителя вообще не имеют права разговаривать со студентами на русском, так как главный государственный язык - украинский. Пренебрежение этим правилом, по ее словам, является, правонарушением и преступлением.

До этого Ницой рассказала, что штрафовала вожатых за русский язык, когда работала в детском лагере в Карпатах.

Еще в одном из своих высказываний она сравнила русский язык с вирусом, от которого якобы требуется защита. В другом – назвала «быдлом» украинцев, которые слушают российскую музыку.