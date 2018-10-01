В Хабаровске столкнулись три пассажирских автобуса

В ДТП в Индустриальном районе Хабаровска столкнулись сразу три пассажирских автобуса. В инциденте участвовали автобусы маршрутов №85, №25 и №10.

Согласно данным УМВД России по Хабаровскому краю, аварию спровоцировал водитель маршрута №85. Двигаясь по полосе для движения автобусов в сторону улицы Индустриальной, он не убедился в безопасности маневра и стал перестраиваться в среднюю полосу.

В результате этого произошло столкновение с автобусом №25, двигавшемся в среднем ряду. А тот, в свою очередь, в результате удара потерял контроль над движением и ударился об автобус маршрута №10. Последний в это время осуществлял посадку/высадку пассажиров на остановке «Мелькомбинат».

В результате ДТП пострадали пять человек: кондуктор, работавший на маршруте №10, и четыре пассажира маршрута №85. Все они госпитализированы.