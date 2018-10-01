Глава МИД Британии сравнил Евросоюз с тюрьмой

Глава британского МИД Джереми Хант призвал Евросоюз не превращаться в тюрьму, «подобную СССР», комментируя позицию Брюсселя по поводу Brexit. Об этом он заявил на съезде Консервативной партии.

«Что случилось с уверенностью и идеалами европейской мечты? ЕС создавался, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз запрещал людям уезжать», - отметил Хант.

Так министр сравнил Brexit с правом выезда из советского государства. Он раскритиковал политику Евросоюза на переговорах с Лондоном, заявив, что ЕС «наказывает» Британию за решение покинуть объединение. По его словам, урок истории должен быть понятен, пишет РИА Новости.

«Если ты превращаешь ЕС в тюрьму, то желание выйти из него вырастет. И тогда мы уже не будем единственным заключенным, который хочет сбежать», - добавил он.

Напомним, страны Евросоюза отклонили план британского премьера Терезы Мэй, предполагающий создание между Британией и ЕС зоны свободной торговли. Председатель Европейского совета Дональд Туск также заявил Мэй, что ее план Brexit не сможет работать.

Хант также раскритиковал предложения ЕС по сохранению Северной Ирландии в Таможенном союзе, отметив, что Британия не пойдет на проявление границы на своей территории.

Ранее глава МИД Британии Джереми Хант передал Москве сообщение о том, что не стоит запугивать Лондон и «использовать химоружие».