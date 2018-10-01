Пожар в мебельном центре Иркутска потушен

Спасатели полностью ликвидировали пожар в мебельном магазине в Иркутске. Как сообщает МЧС, возгорание удалось потушить в 7:29 по иркутскому времени, что равняется 02:29 часам по Москве.

Напомним, возгорание произошло в административном здании, площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли между вторым и третьим этажом. Сложность тушения была обусловлена тем, что здание ТЦ выполнено из металлического каркаса, по которому проложены бетонные перекрытия. Под воздействием огня металлические части деформировались, за счет чего произошло обрушение конструкций.

По уточненным данным, в ликвидации огня от МЧС РФ участвовало 46 человек личного состава и 16 единиц техники.

Судебно-экспертные учреждение приступили к работе для выяснения причин пожара. По предварительным данным возгорание началось на вором этаже здания в торговом зале.