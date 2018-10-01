Крымский мост открыли для грузового транспорта

Крымский мост 1 октября открылся для движения грузового транспорта, сообщает информационный центр «Крымский мост».

«В понедельник, 1 октября, в 00:00 мск снимаются все ограничения, действовавшие на новом участке автодороги А-290 по Крымскому мосту на период высокого курортного сезона», - сказано в сообщении центра.

За несколько дней до открытия движения перед мостом собрались сотни фур. Ограничение движения грузовиков весом свыше 3,5 т было введено с момента открытия Крымского моста и действовало на автодорожных подходах с обеих сторон.

Перед открытием Крымского моста для движения большегрузов были обустроены стационарные досмотровые комплексы, изменена разметка и схема движения на подходах.

Напомним, в следующем году планируется запуск железнодорожного моста.